"Роскосмос" начнет продавать товары под брендом "проверено космосом"

Госкорпорация будет продавать косметику, алкогольные напитки, спорттовары и многое другое.

"Роскосмос" зарегистрировал товарный знак "Технологии, проверенные космосом". Госкорпорация будет продавать под эти брендом товары, связанные с космосом. Об этом сообщила пресс-служба компании "РИА Новости".

"Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" уточнили, что при продаже товаров данная надпись будет до потребителей доносить мысль об уникальных технологиях, прошедших проверку космосом и ставших товарами повседневного использования.

На сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности говорится, что под этим брендом "Роскосмос" будет продавать косметику, бытовую химию, электроприборы, спорттовары и многое другое. В списке значатся даже алкогольные напитки.

Фото: ВКонтакте / Роскосмос