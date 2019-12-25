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"Роскосмос" начнет продавать товары под брендом "проверено космосом"
Сегодня, 16:09
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shuwioll

"Роскосмос" начнет продавать товары под брендом "проверено космосом"

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Госкорпорация будет продавать косметику, алкогольные напитки, спорттовары и многое другое.

"Роскосмос" зарегистрировал товарный знак "Технологии, проверенные космосом". Госкорпорация будет продавать под эти брендом товары, связанные с космосом. Об этом сообщила пресс-служба компании "РИА Новости". 

"Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия", - говорится в сообщении. 

В "Роскосмосе" уточнили, что при продаже товаров данная надпись будет до потребителей доносить мысль об уникальных технологиях, прошедших проверку космосом и ставших товарами повседневного использования. 

На сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности говорится, что под этим брендом "Роскосмос" будет продавать косметику, бытовую химию, электроприборы, спорттовары и многое другое. В списке значатся даже алкогольные напитки. 

 

Фото: ВКонтакте / Роскосмос

Теги: бренд, роскосмос, технологии проверенные космосом
Категории: Новости России, Лента новостей,

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