В Сирии прошли митинги в поддержку национального единства

Выборы президента арабской республики состоятся 26 марта.

22 мая на территории Сирии состоялись многочисленные шествия и митинги в честь национального единства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ИА "SANA".

По данным СМИ, организаторы мероприятия призывали население к активному участию в выборах президента арабской республики, которые состоятся 26 мая.

Сирийцы считают своим долгом участие в волеизъявлении, которое подтвердит выбор нашего народа в пользу свободы и независимого решения. Фирас Маале, председатель Всеобщей спортивной федерации Сирии

По словам, преподавателя одной из школ Рим Али, грядущие выборы являются признаком того, Сирия, несмотря на долгие годы войны, вновь становится демократической и цивилизованной страной.

Ранее полтора десятка образцов оружия сняли с производства после применения в Сирии.

Видео: Youtube/A24 News Agency EN