"Авиа.про" рассказал о заявлении издания Nordic Monitor о приказе сбить самолет, в случае нарушения госграницы Турции.

СМИ: Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолёты. Об этом заявили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на материал информационного агентства Nordic Monitor. Авторы публикации уточнили, что генерал Абидин Юнал отдал приказ атаковать российские военные воздушные средства без предупреждения. Это произошло после ситуации, в которой Анкара заметила фронтовые бомбардировщики Су-24М около государственной границы.

В статье упоминается, что 45-летний штаб-полковник Али Дурмуш на судебном заседании 15 августа 2017 года дал показания. Он объяснил, что командование ВВС Турции сообщило налу о нарушении турецкого воздушного пространства около Сирии. Инцидент якобы произошел 24 ноября 2015 года. В соответствии с этим у генерала были запрошены новые инструкции о поведении военных.

Юнал приказал им нанести удар, что привело к тому, что российский Су-24М был сбит турецким истребителем F-16 недалеко от границы с Сирией, рядом с местом соприкосновения турецкой провинции Хатай и сирийской провинции Латакия в гористой местности. материал Nordic Monitor

По версии Nordic Monitor, после поступления данных о том, что два самолета Су-24М кружат над границей Турции, Юнал отдал приказ сбить их, если экипажи пересекут красную линию. После этого командующий повесил телефонную трубку. Дурмуш уточнил, что спустя несколько минут после этого разговора борт был сбит пилотами. Ранее Анкара отвергала вину командования в трагедии. Они заявляли, что бомбардировщик Су-24М из РФ был сбит по решению, принятому лично пилотом истребителя F-16.

В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли 11 человек.

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