На авиабазу РФ в Сирии впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22м3. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.
Базирование Ту-22м3 на аэродроме Хмеймим состоялось впервые.По данным ведомства, в новом регионе экипажи самолетов выполнят ряд учебных задач над территорией Средиземного моря.
После выполнения поставленных задач бомбардировщики вернутся в Россию.
В ведомстве также подчеркнули, что в Хмеймиме завершены работы по обновлению второй взлетно-посадочной полосы – полностью заменено покрытие, а также установлено светосигнальные и радиотехнические спецсредства. Теперь аэродром может принимать и обслуживать любые самолеты, включая тяжелые воздушные суда.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о готовящихся в Сирии провокациях боевиков.
Видео: Telegram / Военный обозреватель
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