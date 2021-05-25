На авиабазу РФ в Сирии впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3

Экипажам самолетов предстоит выполнить ряд учебных задач.

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22м3. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

Базирование Ту-22м3 на аэродроме Хмеймим состоялось впервые.По данным ведомства, в новом регионе экипажи самолетов выполнят ряд учебных задач над территорией Средиземного моря.

После выполнения поставленных задач бомбардировщики вернутся в Россию.

В ведомстве также подчеркнули, что в Хмеймиме завершены работы по обновлению второй взлетно-посадочной полосы – полностью заменено покрытие, а также установлено светосигнальные и радиотехнические спецсредства. Теперь аэродром может принимать и обслуживать любые самолеты, включая тяжелые воздушные суда.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о готовящихся в Сирии провокациях боевиков.

Видео: Telegram / Военный обозреватель