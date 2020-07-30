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В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

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Расследуется деятельность Джанни Инфантино.

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола ФИФА. Об этом сообщили местные журналисты через Twitter-аккаунт издания Sky News. В СМИ заметили, что речь идет о расследовании в отношении Джанни Инфантино.

В газете Tages-Anzeiger упоминается, что также возбуждено уголовное дело против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. По данным правоохранительных органов, Арнольд и Инфантино проводили тайные встречи с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером. Начальник покинул должность в июле 2020 года. Эти секретные заседания проводились на фоне следственных мероприятий о коррупционной деятельности в ФИФА.

Уткин раскритиковал ФИФА за отказ определять лучшего игрока года.

Видео: YT / FIFATV

Теги: fifa, джанни инфантино, коррупция, фифа, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия, Спорт, Футбол в России и Европе,

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