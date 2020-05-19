Уткин раскритиковал ФИФА за отказ определять лучшего игрока года

Международная федерация футбола отменила церемонию вручения наград из-за коронавируса.

Футбольный комментатор Василий Уткин в своем YouTube-канала поделился мнением о решении Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) отменить церемонию вручения наград лучшим игрокам 2020 года.

Он отметил, что нынешний сезон будет интересным, поскольку не все страны смогут доиграть национальные чемпионаты из-за пандемии коронавируса, а плей-офф еврокубков и Евро-2020 были перенесены. В связи с этим Уткин ждет, каким образом журнал France Football будет вручать свою награду, "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года.

Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы. Настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор сделает. Я очень надеюсь на это и буду его ждать. Василий Уткин, футбольный комментатор

Напомним, 13 мая стало известно, что ФИФА приняла решение отменить проведение традиционной церемонии вручения наград лучшим игрокам по итогам 2020 года из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее Василий Уткин назвал Юрия Семина тренером, которому место на пенсии.

Видео: YouTube / Василий Уткин