Уткин назвал Семина тренером, которому место на пенсии

Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью YouTube-каналу "Едим спорт" прокомментировал ситуацию с решением руководства "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

У меня есть позиция, что Юрий Семин – это тренер, которому место на пенсии. Он уважаемый и почетный, но не подходит клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Мое мнение не относится к тому, сколько у Семина осталось лет контракта и кто придет ему на замену. Оно также не означает никакого специального отношения к совету директоров "Локомотива", который за это время уже поменял состав. Моя позиция продиктована взглядом на работу Семина.

Василий Уткин, футбольный комментатор