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Уткин назвал Семина тренером, которому место на пенсии

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Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью YouTube-каналу "Едим спорт" прокомментировал ситуацию с решением руководства "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

У меня есть позиция, что Юрий Семин – это тренер, которому место на пенсии. Он уважаемый и почетный, но не подходит клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Мое мнение не относится к тому, сколько у Семина осталось лет контракта и кто придет ему на замену. Оно также не означает никакого специального отношения к совету директоров "Локомотива", который за это время уже поменял состав. Моя позиция продиктована взглядом на работу Семина.

Василий Уткин, футбольный комментатор

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он возглавлял "Фехервар" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко заявил, что руководство "Локомотива" допустило большую ошибку.

Видео: YouTube / Едим спорт

Теги: василий уткин, фк локомотив, юрий семин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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