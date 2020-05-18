Уткин назвал Семина тренером, которому место на пенсии

Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью YouTube-каналу "Едим спорт" прокомментировал ситуацию с решением руководства "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
У меня есть позиция, что Юрий Семин – это тренер, которому место на пенсии. Он уважаемый и почетный, но не подходит клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Мое мнение не относится к тому, сколько у Семина осталось лет контракта и кто придет ему на замену. Оно также не означает никакого специального отношения к совету директоров "Локомотива", который за это время уже поменял состав. Моя позиция продиктована взглядом на работу Семина.
Василий Уткин, футбольный комментатор
Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он возглавлял "Фехервар" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.
Ранее экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко заявил, что руководство "Локомотива" допустило большую ошибку.
Видео: YouTube / Едим спорт
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