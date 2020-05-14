"Локомотив" объявил об уходе Семина

Вместо него команду возглавит серб Марко Николич.

Совет директоров московского "Локомотива" принял решение о смене главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Контракт с Юрием Семиным, истекающий в конце мая 2020 года, не будет продлен. Вместо него с 1 июня клуб возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он возглавлял "Фехервар" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива". Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия! Пресс-служба ФК "Локомотив"

Напомним, под руководством Юрия Семина "Локомотив" стал трехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны. Он вернулся в клуб в августе 2016 года.

Ранее мы писали, что Юрий Семин может остаться в клубе в новой должности.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва, Danas Conference Center