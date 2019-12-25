Семин может остаться в "Локомотиве"

Он ведет переговоры с клубом о новой должности.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", руководство московского "Локомотива" ведет переговоры с главным тренером Юрием Семиным на тему его будущего в клубе.

Ему предложили занять почетную должность и остаться в "Локомотиве" после того, как он уйдет с тренерского поста. По слухам, переговоры продвинулись достаточно далеко. Семин может принять такое предложение клуба.

Напомним, 13 мая комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие дни руководство "Локомотива" объявит об уходе Юрия Семина. Ему на смену придет серб Марко Николич, ранее возглавлявший "Фехервар" из Венгрии.

Ранее мы писали, что фанаты "Локомотива" просят игроков заступиться за Юрия Семина.

Фото: fclm.ru