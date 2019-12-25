"Локомотив" объявит об уходе Семина в ближайшие дни

По слухам, это произойдет 14-15 мая.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в своем Telegram-канале поделился информацией о будущем главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина.

По его словам, руководство клуба объявит об уходе наставника в ближайшие пару дней (14-15 мая). Контракт с ним не будет продлен. Таким образом, Семин покинет "Локомотив" даже в том случае, если будет принято решение возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Также Арустамян отметил, что новым тренером "Локомотива" будет назван сербский специалист Марко Николич. Последним клубом, в котором трудился наставник, был венгерский "Фехервар".

Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин покидает "Локомотив" и почему его сменит именно Николич. Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Краснодар" и "Локомотив", отстают на девять баллов.

Ранее фанаты "Локомотива" выступили с официальным заявлением, в котором поддержали Юрия Семина.

Фото: fclm.ru