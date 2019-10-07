Фанаты "Локомотива" поддержали Юрия Семина

В последнее время СМИ писали про его уход из клуба.

Фанаты московского "Локомотива" опубликовали в Telegram-канале LMFC Fans опубликовали заявление, в котором выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину.

По их мнению, руководство клуба не должно обсуждать в СМИ тему расторжения контракта. В последнее время были слухи о том, что Юрий Семин покинет "Локомотив" по окончании нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

Странно, что приходится еще раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович - самый успешный тренер за всю историю клуба. Наш клуб за почти сто лет своего существования становился чемпионом трижды. Все три раза команду возглавлял Юрий Павлович. Заявление фанатов "Локомотива"

Также в заявлении сообщается, что Юрий Семин стал главным символом клуба благодаря успехам "железнодорожников" (прозвище команды - прим.) на российской и европейской аренах. В связи с этим нет необходимости делать кадровые перемены в тренерском штабе.

Напомним, под руководством Юрия Семина "Локомотив" стал трехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны. Он вернулся в клуб в августе 2016 года.

Ранее Юрий Семин заявил, что верит в продолжение сезона РПЛ, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва