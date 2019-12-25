"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после отставки Семина

Матч закончился со счетом 1:2.

"Ростов" проиграл "Ахмату" из Грозного в первом матче после отставки главного тренера Юрия Сёмина. На домашней арене спортсмены сыграли с гостями матч в рамках девятого тура Российской премьер-лиги с результатом 1:2. В СМИ узнали, что Семин покинул должность за день до встречи по собственному желанию. Из-за этого его место временно занял тренер молодежной команды Заур Тедеев.

На 37 минуте игры мяч в ворота "Ростова" забил защитник "Ахмата" Виталий Лысцов. Он реализовал удар с 40 метров. Судья назначил пенальти во втором тайме после подсказки VAR. Удар совершил футболист Игорь Коновалов. Спустя десять минут защитник "Ахмата" Марат Быстров не смог попасть мячом по пустым воротам. В добавленное арбитрами время Дмитрий Полоз сократил отставание "Ростова".

Напомним, что за девять этапов РПЛ "Ростов" набрал шесть очков. Клуб находится на предпоследнем месте рейтинга (15 позиция списка). Для команды данное поражение стало третьим подряд.

"Краснодар" одержал победу над "Сочи" в матче РПЛ.

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