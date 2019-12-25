"Краснодар" одержал победу над "Сочи" в матче РПЛ

Игра завершилась со счетом 3:0.

"Краснодар" одержал победу над "Сочи" в матче российской премьер-лиги. Футболисты, находясь в меньшинстве, разгромили оппонентов в рамках девятого этапа чемпионата России. Матч состоялся на территории города Краснодар в воскресенье 26 сентября. Хозяева выиграли с результатом 3:0. Отметились голами на 3, 21 и 64 минутах Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк (реализовал пенальти).

Напомним, что "Краснодар" заканчивал игру вдевятером. На 39-й минуте красную карточку получил спортсмен по имени Урош Спайич. Также на 75-й минуте второе предупреждение получил футболист Александр Черников. В следующем этапе "Краснодар" в Москве выступит против ЦСКА. Встреча запланирована на 2 октября. Днем позже "Сочи" приедет в Петербург для игры с "Зенитом".

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