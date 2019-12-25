"Динамо" обыграло "Рубин" в матче чемпионата России

Игра завершилась со счетом 2:0.

Московский клуб "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче чемпионата России (Российской премьер-лиги) по футболу. Игра состоялась в столице РФ. Хозяева одолели оппонентов с результатом 2:0. Счет в игре на 32 минуте открыл спортсмен Даниил Фомин. Только на 58 минуте Вячеслав Грулев смог увеличить преимущество "Динамо". За пять минут до окончания основного времени на поле отметился представитель казанской команды Филип Уремович. Однако мяч не был засчитан после просмотра видеоповтора.

Напомним, что встреча проводилась без главного тренера Леонида Слуцкого. Его удалили в матче 8 этапа турнира, когда клуб выступал против петербургского "Зенита". Обязанности коллеги выполнял Олег Веретенников. За счет победы московское "Динамо" поднялось на второе место рейтинга РПЛ. Клуб получил 19 очков за сезон. В активе "Рубина" 14 баллов. Клуб занимает пятую позицию списка.

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1 в 9-м туре РПЛ.

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