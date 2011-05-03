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"Зенит" обошел "Крылья Советов" со счетом 2:1 в 9-м туре РПЛ
Сегодня, 18:33
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"Зенит" обошел "Крылья Советов" со счетом 2:1 в 9-м туре РПЛ

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Во втором тайме "Зенит" получил право на пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

В субботу, 25 сентября, "Зенит" одержал победу над "Крыльями Советов" в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Сине-бело-голубые обошли команду противника со счетом 2:1.

В первом тайме на 14-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Но вскоре на 35-й минуте нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба выровнял положение.

Во втором тайме "Зенит" получил право на пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

В результате "Зенит" набрал 23 очка и продолжил лидировать в турнирной таблице. У "Крыльев" осталось 10 очков (10-е место).

Ранее Вестибюль 1 станции "Зенит" будет открыт для пассажиров 25 сентября.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, крылья советов, пенальти, рпл
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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