Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин верит в продолжение сезона РПЛ

Московский клуб делит второе место с "Краснодаром" в турнирной таблице.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой был приостановлен сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.).

"До ухода на карантин мы проводили тренировки. Но у нас был такой режим - база, дом. И больше никуда. Футболисты взрослые люди и прекрасно понимают, что в многолюдные места лучше не ходить. Теперь есть решение - карантин. И мы полностью соблюдаем все правила. Согласен ли я с вариантом досрочно завершить чемпионат России? Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться, победить этот вирус и доиграть чемпионат. Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены - мы ничего не сможем поделать", - сказал Семин в интервью изданию "Российская газета".

"Локомотив" по итогам 22-х туров РПЛ набрал 41 очко и делит второе место с "Краснодаром". От лидера турнирной таблицы, "Зенита", команда Юрия Семина отстает на девять баллов.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Руководство РПЛ рассматривает вариант продолжить сезон в мае.

Ранее стало известно, что новым тренером "Локомотива" может стать Педру Мартинш из "Олимпиакоса".

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва