Главный тренер "Олимпиакоса" может возглавить "Локомотив"

Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает итальянский портал Calciomercato, на пост главного тренера московского "Локомотива" претендует Педру Мартинш из греческого "Олимпиакоса".

Руководство "железнодорожников" следит за работой специалиста в Греции. Его рассматривают в качестве замены Юрию Семину, который может покинуть "Локомотив" по окончании нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Педру Мартинш работает в "Олимпиакосе" с апреля 2018 года. Под его руководством клуб занял второе место в прошлом сезоне чемпионата Греции.

Напомним, "Олимпиакос" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, в котором будет бороться с английским "Вулверхэмптоном". Первый матч в Греции завершился вничью - 1:1.

Ранее защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес высказался о ситуации с эпидемией коронавируса в России.

Видео: YouTube / Olympiacos FC - Official YouTube Channel