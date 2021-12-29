Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Игра закончилась со счетом 3:2.

Украинские болельщики оскорбляли российских спортсменов в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. ПРи этом корреспонденты уточнили, что национальная команда, которую поддерживали украинцы, говорит исключительно на русском языке. По социальным сетям распространяются ролики, на которых болельщики скандируют унижающие футболистов из команды соперников кричалки. В частности звучала русофобская фраза "кто не скачет, тот москаль" и выкрикивают другие националистические высказывания.

Напомним, что встреча сборных России и Украины по мини-футболу состоялась вечером 4 февраля. Игра проведена в Амстердаме на арене "Зигго Дом" в рамках чемпионата Европы. Прибывшие поддержать соотечественников украинские фанаты выкрикивают с трибун националистические лозунги. РФ выиграла сражение.

Фото: Telegram / SHOT