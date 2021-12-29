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Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро
Сегодня, 10:10
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Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

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Игра закончилась со счетом 3:2.

Украинские болельщики оскорбляли российских спортсменов в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. ПРи этом корреспонденты уточнили, что национальная команда, которую поддерживали украинцы, говорит исключительно на русском языке. По социальным сетям распространяются ролики, на которых болельщики скандируют унижающие футболистов из команды соперников кричалки. В частности звучала русофобская фраза "кто не скачет, тот москаль" и выкрикивают другие националистические высказывания.

Напомним, что встреча сборных России и Украины по мини-футболу состоялась вечером 4 февраля. Игра проведена в Амстердаме на арене "Зигго Дом" в рамках чемпионата Европы. Прибывшие поддержать соотечественников украинские фанаты выкрикивают с трибун националистические лозунги. РФ выиграла сражение.

Фото: Telegram / SHOT

Теги: мини-футбол, оскорбление, полуфинал, футбольные фанаты, чемпионат европы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Спорт, Футбол в России и Европе,

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