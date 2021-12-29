Россия обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

Следующим противником россиян станут испанцы или португальцы.

Россия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу. Полуфинальное соревнование завершилось для национальной команды с результатом 3:2. В составе отечественной сборной отличились спортсмены Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. За минуту до конца матча голкипер Дмитрий Путилов не разрешил украинцам сравнять счет - он смог отразить пенальти.

Второй финалист чемпионата определится в ходе схватки между командами Испании и Португалии. А завершающий этап мероприятия запланирован на 6 февраля. В этот же день будет выбран как победитель, так и бронзовый призер ЧЕ.

Напомним, что в рамках данного турнира в 2022 году российская сборная не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале чемпионата футболисты смогли переиграть соперников из Грузии. Матч закончился со счетом 3:1. Украина сломила на поле казахов со счетом 5:3.

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Фото и видео: Telegram / SHOT

