Фанаты "Локомотива" просят игроков заступиться за Семина

В ближайшее время могут объявить про его уход из клуба.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", фанаты московского "Локомотива" выступают против отставки Юрия Семина.

Они просят футболистов команды заступиться за главного тренера. Некоторые болельщики пишут им в социальных сетях в ультимативной форме. Если они не поддержат Семина, фанаты угрожают прекратить поддерживать "Локомотив" и приходить на стадион.

Напомним, 13 мая комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие дни руководство "Локомотива" объявит об уходе Юрия Семина. Ему на смену придет серб Марко Николич, ранее возглавлявший "Фехервар" из Венгрии.

Ранее мы писали о том, что Юрий Семин отказался комментировать слухи об отставке.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва