Фанаты "Локомотива" просят игроков заступиться за Семина

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", фанаты московского "Локомотива" выступают против отставки Юрия Семина.
Они просят футболистов команды заступиться за главного тренера. Некоторые болельщики пишут им в социальных сетях в ультимативной форме. Если они не поддержат Семина, фанаты угрожают прекратить поддерживать "Локомотив" и приходить на стадион.
Напомним, 13 мая комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие дни руководство "Локомотива" объявит об уходе Юрия Семина. Ему на смену придет серб Марко Николич, ранее возглавлявший "Фехервар" из Венгрии.
Ранее мы писали о том, что Юрий Семин отказался комментировать слухи об отставке.
Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва
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