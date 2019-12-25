Семин отказался комментировать слухи об уходе из "Локомотива"

Он заявил, что ничего не знает о решении руководства клуба.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью агентству Sport24 отказался комментировать информацию о возможном уходе из клуба.

Как сообщил комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян, в ближайшие дни руководство "железнодорожников" объявит об уходе российского специалиста. Ему на смену придет серб Марко Николич, ранее возглавлявший "Фехервар" из Венгрии.

Я ничего не знаю, все вопросы к руководству! Юрий Семин, главный тренер "Локомотива"

Ранее фанаты "Локомотива" выступили с официальным заявлением, в котором поддержали Юрия Семина.

Фото: fclm.ru