Дмитрий Радченко: "Локомотив" допустил большую ошибку, отпустив Семина

Экс-форвард сине-бело-голубых поделился с Piter.tv мнением о смене главного тренера в московском клубе.

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью Piter.tv прокомментировал информацию об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".

Piter.tv: Как вы относитесь к решению руководства "Локомотива" не продлевать соглашение с Юрием Семиным, когда стало известно, что руководство РПЛ приняло решение доиграть нынешний сезон, прерванный из-за коронавируса?

Для меня эта новость стала большим сюрпризом. Я уверен, что это отразится не только на игре "Локомотива", но и на итоговом месте "железнодорожников" в таблице РПЛ. Мне кажется, в данной ситуации руководство клуба допустило большую ошибку.

Чего стоит ждать от нового наставника Марко Николича, чье имя и успехи в Сербии и Венгрии неизвестны российским болельщикам?

На самом деле, мне вообще непонятно это назначение. Об этом следует спрашивать руководство "Локомотива". А кто такой Николич - не могу сказать, так как не следил за ним. Теперь буду внимательно следить.

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он возглавлял "Фехервар" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее стало известно, что фанаты "Локомотива" нарисовали граффити в поддержку Юрия Семина.

Фото: fc-zenit.ru