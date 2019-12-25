Фанаты "Локомотива" нарисовали граффити в поддержку Семина

Фанаты московского "Локомотива" выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину, который покинет клуб в конце мая в связи с истечением срока контракта.
Instagram-аккаунт фанатской группировки "Объединенный юг" опубликовал фотографию, на которой изображено граффити с надписью "Только Семин". Его нарисовали на стенах рядом со стадионом "РЖД Арена".
Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
Ранее народный артист России Валерий Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" за уход Семина.
Фото: fclm.ru, Instagram / @unitedsouth
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