Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" за уход Семина

Народный артист России Валерий Баринов в интервью агентству ТАСС поделился мнением о решении руководства московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Это как убийство клуба, не знаю, что хотят с ним сделать. Это не просто увольнение Семина, а плевок в сторону всего нашего футбола. Такое решение люди, которые ничего не понимают в футболе, которые к нему безразличны.

Валерий Баринов, актер