Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" за уход Семина

Народный артист России Валерий Баринов в интервью агентству ТАСС поделился мнением о решении руководства московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Это как убийство клуба, не знаю, что хотят с ним сделать. Это не просто увольнение Семина, а плевок в сторону всего нашего футбола. Такое решение люди, которые ничего не понимают в футболе, которые к нему безразличны.
Валерий Баринов, актер
Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
Ранее мы писали, что Юрий Семин может остаться в клубе в новой должности.
Фото: fclm.ru
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