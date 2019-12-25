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Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" за уход Семина
Сегодня, 11:31
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Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" за уход Семина

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Он сравнил смену главного тренера с убийством клуба.

Народный артист России Валерий Баринов в интервью агентству ТАСС поделился мнением о решении руководства московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Это как убийство клуба, не знаю, что хотят с ним сделать. Это не просто увольнение Семина, а плевок в сторону всего нашего футбола. Такое решение люди, которые ничего не понимают в футболе, которые к нему безразличны.

Валерий Баринов, актер

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

Ранее мы писали, что Юрий Семин может остаться в клубе в новой должности.

Фото: fclm.ru

Теги: валерий баринов, фк локомотив, юрий семин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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