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ФИФА отменила церемонию вручения наград лучшим футболистам 2020 года
Сегодня, 12:18
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d_s_sarkisov

ФИФА отменила церемонию вручения наград лучшим футболистам 2020 года

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Также под вопросом остается судьба премии "Золотой мяч".

Как сообщает издание Marca, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приняла решение отменить проведение традиционной церемонии вручения наград лучшим игрокам по итогам 2020 года из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что под вопросом остается проведение церемонии вручения награды "Золотой мяч", которая присуждается лучшему футболисту года. Главный учредитель приза, журнал France Football не давал официальных комментариев на этот счет.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры по футболу. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что ФИФА выделит 150 миллионов долларов футбольным ассоциациям в связи с эпидемией коронавируса.

Фото: fifa.com

Теги: коронавирус, фифа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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