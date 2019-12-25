ФИФА выделит 150 миллионов долларов футбольным ассоциациям в связи с эпидемией коронавируса

Каждая из них получит минимум по 500 тысяч долларов.

Пресс-служба Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА - прим.) сообщила о том, что организация выплатит всем национальным ассоциациям средства, которые они должны были получить за 2019 и 2020 годы.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что "это первый шаг плана финансовой помощи, который разрабатывается для реагирования на чрезвычайную ситуацию во всем футбольном сообществе". Таким образом, руководство распределит 150 миллионов долларов между 211 странами. Каждая из них получит, согласно подсчетам, как минимум по 500 тысяч долларов.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры по футболу. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что матчи сборных могут не состояться в 2020 году.

Фото: FIFA.com