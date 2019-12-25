Вице-президент ФИФА уверен, что матчи сборных не состоятся в 2020 году из-за коронавируса

Основные проблемы могут возникнуть с пересечением границ.

Вице-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА - прим.) Виктор Монтальяни поделился мнением о шансах провести матчи сборных в 2020 году после спада эпидемии коронавируса.

"Я считаю, что футбол национальных лиг является приоритетом. Сентябрь все еще в планах, но я не уверен в этом, поскольку сейчас все меняется. Не исключено, что будут проблемы с пересечением международных границ. Если мы получим зеленый свет, я очень сомневаюсь, что матчи пройдут с болельщиками. Просто не вижу такой перспективы. Думаю, это очень большой риск", - приводит слова Монтальяни издание Associated Press.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее Минюст США обвинил Россию в даче взятки ФИФА за проведение чемпионата мира по футболу-2018.

Фото: FIFA.com