Минюст США обвинил Россию в даче взятки ФИФА за проведение чемпионата мира по футболу-2018

Два члена исполкома ФИФА получили в общей сумме шесть миллионов долларов.

Министерство юстиции США на официальном сайте опубликовало документ, в котором обвинило Россию в даче взятки членам исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

В документе утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго получил пять миллионов долларов за то, чтобы он отдал свой голос за Россию. Также взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы в размере одного миллиона долларов.

Также минюст США обвиняет Катар в даче взятки за выбор страны в качестве хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что УЕФА не допустит до участия в ерокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат.

Фото: VK / @fifaworldcup