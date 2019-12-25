Фабрика Lindt & Sprüngli случайно распылила в воздухе какао-порошок.

В Швейцарии прошел шоколадный дождь. Об этом сообщили представители информационного портала UPI. Специалисты объяснили, что необычный ливень связан с неисправностью на кондитерской фабрике Lindt & Sprüngli. На производстве подтвердили информацию.

В местном Lindt & Sprüngli объяснили, что произошел сбой вентиляционной системы в городе Ольтен. В результате по населенному пункту разнесся какао-порошок. Этому способствовал сильный ветер.

На фабрике подчеркнули, что какао-порошок не представляет угрозы для окружающей природы. В настоящее время техническая неисправность устранена. Руководство Lindt & Sprüngli покроет все расходы, связанные с очисткой общественного транспорта и жилых районов от какао-порошка.

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа.

Фото: Olten

