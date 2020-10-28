В Швеции считают отвод российских войск от границы "дымовой завесой"

На границе остается российская военная техника.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод от российско-украинской российских военнослужащих является лишь "дымовой завесой". Об этом он сообщил в эфире телеканала SVT.

По его словам, несмотря на эту манипуляцию с войсками, на границе все же остается российское вооружение, которое может быть использовано военными в случае необходимой быстрой переброске.

Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий. Петер Хультквист, министр обороны Швеции

По словам Хультквиста, Россия способна менять уровень напряженности в регионе расположения войск в зависимости от своих интересов. Также он обвинил Москву в обострении конфликта с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Госдеп будет следить за процессом завершения маневров России у границ с Украиной.

Видео: www.svt.se