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В Швеции считают отвод российских войск от границы "дымовой завесой"

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На границе остается российская военная техника.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод от российско-украинской российских военнослужащих является лишь "дымовой завесой". Об этом он сообщил в эфире телеканала SVT.

По его словам, несмотря на эту манипуляцию с войсками, на границе все же остается российское вооружение, которое может быть использовано военными в случае необходимой быстрой переброске. 

Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий.

Петер Хультквист, министр обороны Швеции

По словам Хультквиста, Россия способна менять уровень напряженности в регионе расположения войск в зависимости от своих интересов. Также он обвинил Москву в обострении конфликта с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Госдеп будет следить за процессом завершения маневров России у границ с Украиной.

Видео: www.svt.se

 
Теги: война в донбассе, конфликт россии и украины, петер хультквист
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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