Хультквист: НАТО решит вопрос ратификации Турцией заявок Швеции и Финляндии

В Минобороны Швеции считают, что рассмотреть заявку должно руководство НАТО.

НАТО решит вопрос ратификации Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление стран в состав Североатлантического альянса. Соответствующее заявление в рамках прибытия на неформальную встречу лидеров ЕС в Праге сделал министр по обороне Петер Хультквист. Чиновник уверен в том, что вопрос о членстве должен рассматриваться самим альянсом.

Мы хотим вступить в НАТО, и, я думаю, НАТО хочет, чтобы мы стали членами. И этот вопрос будет решен внутри НАТО. Альянс станет сильнее, если Швеция и Финляндия будут его членами. Петер Хультквист, министр по обороне Швеции

В Швеции добавили, что подавляющее большинство членов НАТО уже ратифицировали заявки Стокгольма и Хельсинки.

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Фото и видео: European Commission