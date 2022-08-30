В Словакии ожидают решение о тренировочной миссии ЕС для Украины

Ярослав Надь рассказал, что год назад данную инициативу Брюссель не принял.

В Словакии ожидают решение о тренировочной миссии Евросоюза для Украины. Соответствующее заявление перед местными журналистами в Праге сделал глава министерства по обороне Ярослав Надь. Он уточнил, как ранее заявил Жозеп Боррель, о том, что в рамках неформальной встречи чиновники должны принять решение о формировании специальной миссии по обучению представителей Вооруженных сил Украины. Эксперт напомнил, что еще год назад его государство совместно с Чехией вносило инициативу, но тогда предложение не было реализовано.

Наше предложение не было принято. Сегодня мы находимся в ситуации, когда данное предложение, вероятно, будет утверждено. Ярослав Надь, министр обороны Словакии

Словакия предложит официальному Брюсселю проводить обучение украинских военнослужащих в разных странах европейского сообщества по конкретным военном специальностям. Словакия готова стать одной из баз тренировки ВСУ. Ярославь Надь напомнил о договоренности Братиславы с Берлином о передаче Словакией в дар киевскому режиму 30 БМП, взамен которых Германия подарит Словакии 15 танков Leopard.

В Германии исключили отправку военных стран ЕС на Украину.

Фото и видео: European Commission