В Германии исключили отправку военных стран ЕС на Украину

В Германии исключили возможность отправки военнослужащих из стран Евросоюза на Украину. Соответствующее заявление местным журналистам во время своего прибытия на неформальную встречу министров оборонных ведомств ЕС в Праге сделала статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Мёллер. Берлин уверен в том, что переброска сил регионального содружества на территорию киевского режима невозможна.
С нашей точки зрения, это исключено.
Зимтье Мёллер, статс-секретарь Минобороны Германии
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал прессе о том, что в ближайшие недели и месяцы Берлин поставит Украине партию современного вооружения. В перечень помощи войдут средства противовоздушной обороны, а также радары и беспилотники.
Глава Минобороны Украины выступит на министерской встрече ЕС в Праге по видеосвязи.
Фото и видео: European Commission
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