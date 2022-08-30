В Германии исключили отправку военных стран ЕС на Украину

Зимтье Мёллер уверена в том, что страны ЕС не отправят своих военных на Украину.

В Германии исключили возможность отправки военнослужащих из стран Евросоюза на Украину. Соответствующее заявление местным журналистам во время своего прибытия на неформальную встречу министров оборонных ведомств ЕС в Праге сделала статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Мёллер. Берлин уверен в том, что переброска сил регионального содружества на территорию киевского режима невозможна.

С нашей точки зрения, это исключено. Зимтье Мёллер, статс-секретарь Минобороны Германии

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал прессе о том, что в ближайшие недели и месяцы Берлин поставит Украине партию современного вооружения. В перечень помощи войдут средства противовоздушной обороны, а также радары и беспилотники.

Глава Минобороны Украины выступит на министерской встрече ЕС в Праге по видеосвязи.

Фото и видео: European Commission