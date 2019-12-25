Глава Минобороны Украины выступит на министерской встрече ЕС в Праге по видеосвязи

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников выступит по видеосвязи на министерской встрече глав профильных ведомств Евросоюза, проходящей в Праге. Соответствующее заявление местным журналистам в рамках брифинга сделала глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.
Основной темой нашей встречи будет противодействие действиям РФ. Мы обсудим, как поддерживать Украину путем еще большей военной помощи и обучения ее солдат.
Яна Чернохова, глава Минобороны Чехии
Также в неформальной встрече военных министерств регионального содружества примет участие верховный представитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, руководители НАТО и ООН. В рамках мероприятия будет подниматься вопрос о противодействии Москве в ее стремлении расширить свое влияние на Африку и другие мировые регионы.
Боррель: министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия на Украину.
Фото и видео: European Commission
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