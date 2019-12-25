Боррель: министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия на Украину

В ЕС призывают поддержать киевский режим новыми военными поставками.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о том, что министры обороны ЕС на очередной встрече обсудят расширение поставок вооружения на Украину. Также в рамках мероприятия будет подниматься вопрос о создании специальной миссии, необходимой для подготовки профессиональных кадров, которые будут служить в составе Вооруженных сил Украины.Страны изучат возможность предоставления военной помощи киевскому режиму с учетом того, что страны регионального содружества исчерпывают собственные запасы оружия и боевой техники.

Практического решения о запуске тренировочной миссии ЕС для Украины во вторник принято не будет, возможно лишь достижение общего консенсуса... Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт добавил, что обстановка в зоне боевых действий на Украине остается "очень плохой". Дипломат призывает страны Евросоюза оказывать украинской стороне помощь и далее, так как Киев в этом нуждается.

В ЕК считают, что реформу рынка электроэнергии в ЕС должны провести в начале 2023 года.

Фото и видео: European Commission