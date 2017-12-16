В ЕК считают, что реформу рынка электроэнергии в ЕС должны провести в начале 2023 года

Урсула фон дер Ляйен и Роберт Хабек рассказали о процессе реформирования системы в Евросоюзе.

В Европейской комиссии считают, что реформу рынка электроэнергии на территории Евросоюза требуется провести в начале 2023 года. Соответствующее заявление сделали в рамках брифинга с местными журналистами глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Нам нужен инструмент на случай чрезвычайной ситуации, который работает быстрее. Речь идет о неделях. И тогда нам нужно провести глубокую структурную реформу. Это будет в начале следующего года. Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕК

Роберт Хабек заметил, что к вопросу реформирования рынка электроэнергии нужно подходить с осторожностью. По его словам, на законодательную основу уйдет примерно два законодательных периода. В ФРГ призывают создать такой механизм, который поможет потребителям ЕС получать более дешевые формы энергии. В настоящее время время в регионе цены на электроэнергию преимущественно устанавливаются газовыми электростанциями.

Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15%.

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