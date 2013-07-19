Госдеп будет следить за процессом завершения маневров России у границ с Украиной

Нед Прайс прокомментировал заявление Сергея Шойгу о завершении внезапных учений ЮВО и ЗВО.

Госдепартамент США заявил, что будет следить за процессом завершения маневров России у границ с Украиной. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он уточнил, что Вашингтон следит за обстановкой в регионе после заявления Минобороны РФ о завершении маневров.

Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск с украинской границы. Мы слышали слова. Я думаю, мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией. Мы будем делать это в тесном контакте с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

В ведомстве подчеркнули, что американская сторона ясно дала понять российским коллегам, что они должны воздерживаться от действий, способных привести к эскалации напряженности, а также прекратить агрессию около украинской границы и в самой стране. Речь также идет о намерении блокировать РФ определенные суда в Черном море, а также наращивание боевой силы в Крыму.

Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов.

Фото: YouTube/U.S. Department of State