В Швеции рассказали о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году "с перепоя". Местные журналисты из издания Dagens Nyheter привели в публикации высказывание главы концерна Stena AB Дан Стена Ульссона. Предприниматель заявил, что полуостров всегда являлся российской территорией. Он заметил, что Москве пришлось пойти на передачу региона в состав УССР в рамках административной меры.
Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине
Стен Ульссон, шведский бизнесмен
Эксперт рассказал, что воссоединение Крыма и России произошло из-за нарушенных обещаний со стороны НАТО. Он уточнил, что Североатлантический альянс двл определенные обещания Михаилу Горбачеву. Уильссон считает, что не отдать полуостров России сразу же было "чертовски плохой идеей".
Швеция и США отбили условную атаку России.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все