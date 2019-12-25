В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине "с перепоя"

Бизнесмен напомнил, что регион вошел в состав УССР только в 1954 году.

В Швеции рассказали о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году "с перепоя". Местные журналисты из издания Dagens Nyheter привели в публикации высказывание главы концерна Stena AB Дан Стена Ульссона. Предприниматель заявил, что полуостров всегда являлся российской территорией. Он заметил, что Москве пришлось пойти на передачу региона в состав УССР в рамках административной меры.

Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине Стен Ульссон, шведский бизнесмен

Эксперт рассказал, что воссоединение Крыма и России произошло из-за нарушенных обещаний со стороны НАТО. Он уточнил, что Североатлантический альянс двл определенные обещания Михаилу Горбачеву. Уильссон считает, что не отдать полуостров России сразу же было "чертовски плохой идеей".

Швеция и США отбили условную атаку России.

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