Отработка совместных действий состоялась в начале ноября.

Швеция и США отбили условную атаку России, Об этом рассказали военные обозреватели журнала The National Interest. Авторы публикации отметили, что в начале ноябре страны отработали нападение РФ на акваторию Балтийского моря. Военнослужащие учились реагировать на "российскую агрессию".

В совместных учениях Швеции и США принял участие американский эсминец USS Ross класса "Арли Берк". Для корабля данного типа проведенные учения являются вторыми за год в акватории Балтийского моря.Также в операции были задействованы силы отрядов специального назначения. Военные отработали совместные действия в море, на воздухе, на суше.

В США оценили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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