Швеция признала ошибки в прогнозировании второй волны коронавируса

The Financial Times сообщает, что каждый пятый тест на COVID-19 в Стокгольме показывает положительный результат.

Агентство общественного здравоохранения Швеции признало свои ошибки в прогнозах по второй волне новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Financial Times.

До этого главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предполагал, что осенью ситуация с COVID-19 станет более стабильной по сравнению с другими странами Скандинавии, в которых вводили карантин.

В данный момент в Швеции наблюдается серьёзный рост количества заболеваний коронавирусом. По темпам распространения она опережает другие скандинавские государства.

The Financial Times сообщает, что каждый пятый тест на COVID-19 в Стокгольме показывает положительный результат. Вирусолог Лена Эйнхорн считает, что шведский подход к пандемии провалился, так как коллективный иммунитет среди населения так и не выработался.

Ранее мы писали, что власти Швеции задумались о введении карантина в Стокгольме.

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