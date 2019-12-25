Многие люди ведут себя так, будто пандемия давно закончилась.

Власти Швеции задумались о введении карантина в Стокгольме из-за резкого увеличения случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что в последние несколько недель в столице страны резко растёт число заразившихся COVID-19 среди всех возрастных групп. Специалист рассказал, что власти обсуждают вариант введения карантина для снижения числа заражений.

Тенгелл отметил, что пандемия продолжается, однако многие люди ведут себя так, будто она уже давно закончилась.

Ранее Швеция планирует заморозить финансирование еще одного проекта в Белоруссии.

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