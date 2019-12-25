Стокгольм временно не будет направлять средства в Минский государственный университет.

Швеция планирует заморозить финансирование еще одного проекта в Белоруссии. Об этом в эфире местной радиостанции заявили журналисты, которые сослались на информацию от международного агентства по развитию сотрудничества. Речь идет о приостановке отношений с Минском государственным университетом. Его поддержка осуществляется через Институт Рауля Валленберга. В рамках пятилетнего проекта Швецией выплачено 44 млн крон (около 5 млн долларов). Осенью 2020 года в республику должно было отправиться еще 5 млн крон (около 457 тысяч долларов).

В данном случае, особенно в свете последних событий - демонстраций и прочего, мы думаем, что есть причина приостановить и этот проект...Мы видим, что эти выборы и их последствия в виде лишения свободы и эскалации насилия против собственного населения противоречат тому, что было раньше Кристина Даниэльссон, глава восточноевропейского подразделения SIDA Кристина Даниэльссон

Напомним, что Стокгольм в августе 2020 года объявил о заморозке средств на двух программах - по сотрудничеству с Центробанком Белоруссии, а также в сфере поддержки бизнес-сообщества Белоруссии. По двум программам размер выплат со стороны Швеции соответственно достигал 22,5 млн 3 млн шведских крон (2,6 млн и 347 тысяч долларов).

