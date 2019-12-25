Минздрав Южной Кореи зафиксировал рост числа новых зараженных.

В Сеуле началась третья волна коронавируса. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Юн Тхэ Хо.

Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе Юн Тхэ Хо, представитель Минздрава Южной Кореи

Глава правительства Чон Се Гюн призвал граждан "проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий". Чиновник уточнил, что речь идет об организации новогодних гуляний. Он добавил, что борьба с распространением коронавируса в Южной Корее переживает кризис.

Напомним, что за последние сутки в столице врачи зарегистрировали 218 новых пациентов с COVID-19. Этот показатель максимальный с начала августа. За все время пандемии число инфицированных пациентов по стране составило 30 017 человек.

Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне.

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