В Сети появились кадры последствий урагана "Мортимер" в Петербурге

Петербуржцы пережили последствия урагана спокойнее, чем жители Европы.

В Петербурге появились фотографии и видео с последствиями урагана "Мортимер". До города непогода дошла не в таком серьезном виде, в котором она обрушилась на Европу. Накануне около 20 тысяч жителей Чехии лишились электричества. В Германии ураган стал причиной гибели мужчины. Северная столица России понесла меньшие потери. Город отделался упавшими деревьями, дорожными знаками и градом. Также ОЖД пришлось задержать движение нескольких электричек.

В частности,поздно вечером местные жители написали о падении знака около 37 дома по Шуваловскому проспекту. Столб пробил стекло в припаркованной под ним машине. Из-за этого в транспортное средство попала дождевая вода.

Пока ветер дошел из Балтики до Петербурга, он сильно ослаб. Однако в ГУ МЧС предупреждали, что максимальные порывы ветра могут достичь 24 метров в секунду.

Напомним, что ранее специалисты перекрыли дамбу из-за сильного повышения уровня воды. Северный шторм принес в Петербург ливи. К вечеру заграждение открыли.

Ранее Piter.tv писал о том, что около метро "Старая деревня" оборвались линии снабжения троллейбусов.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

