В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения

Во вторник в городе на Неве было объявлено штормовое предупреждение.

К 18:00 1 октября открыли все затворы комплекса защитных сооружений Петербурга. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановили в 17:45, сообщила пресс-служба МЧС города.

Дамба была закрыта в седьмом часу утра. В 9 часов в Финском заливе зафиксировали повышение уровня воды на 91 см.

К вечеру вторника угроза наводнения миновала и дамбу вновь перевели в штабное положение "открыто". Из-за сильного ветра пожарно-спасательные подразделения выезжали 18 раз на устранение угрозы и случаи падения деревьев. Во время инцидентов никто не пострадал.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 2 октября. в Петербурге также пройдут дожди, днем ветер усилится до 7-12 м/с, ночью порывы достигнут 15-20 м/с.

В пресс-службе МЧС призвали соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.



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