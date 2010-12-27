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В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения
Сегодня, 19:16
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В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения

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Во вторник в городе на Неве было объявлено штормовое предупреждение.

К 18:00 1 октября открыли все затворы комплекса защитных сооружений Петербурга. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановили в 17:45, сообщила пресс-служба МЧС города. 

Дамба была закрыта в седьмом часу утра. В 9 часов в Финском заливе зафиксировали повышение уровня воды на 91 см. 

К вечеру вторника угроза наводнения миновала и дамбу вновь перевели в штабное положение "открыто". Из-за сильного ветра пожарно-спасательные подразделения выезжали 18 раз на устранение угрозы и случаи падения деревьев. Во время инцидентов никто не пострадал. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 2 октября. в Петербурге также пройдут дожди, днем ветер усилится до 7-12 м/с, ночью порывы достигнут 15-20 м/с. 

В пресс-службе МЧС призвали соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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