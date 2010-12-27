В Петербурге закрыли дамбу из-за ураганного ветра с дождем

Во вторник, 1 октября, синоптики спрогнозировали сильные дожди и штормовой ветер.

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу. Об этом сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений города.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 1 октября, в Северной столице ожидаются сильные дожди и штормовой ветер, порывы которого местами могут достигать 24 м/с. Специалисты опасаются, что уровень воды в дельте Невы может превысить допустимые значения.

Из-за закрытия дамбы движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановили в 06:30. При этом автомобильное движение по САД КЗС будет осуществляться по обычному режиму.

Ранее мы писали, что ураганный ветер ожидается в Петербурге во вторник.

Фото: Википедия