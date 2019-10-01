Ураганный ветер ожидается в Петербурге во вторник

ГУ МЧС предупреждает о шквалистом ветре 1 октября.

Во вторник в Петербурге ожидается ураганный ветер. Непогода идет в город с юго-западной стороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным ведомства, первого октября ожидаются сильные, затяжные дожди. Скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Возможны максимальные порывы до 24 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, что Петербург накроет спираль, пришедшая благодаря атлантическому циклону. Температура воздуха в Северной столице прогреется до плюс 12-14 градусов по Цельсию. Атмосферное давление не превысит показатель в 742 миллиметра ртутного столба. Это значительно ниже нормы.

Ранее Piter.tv писал о том, что несколько петербургских парков и садов закроют на время шторма.

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