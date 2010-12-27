Несколько петербургских парков и садов закроют на время шторма

Лишатся посетителей общественные места с оградами.

Восемь петербургских садов и парков закроют 1 октября из-за непогоды, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Как стало известно, на Северную столицу движется шторм: завтра он обрушится на город сильным дождем и ветрами.

Все сады с оградами закроют для посещений. Среди них Никольский, Таврический, Лопухинский и Овсянниковский сады, скверы Сторовойтовой и у Казанского собора, сад Сан-Галли и Екатерининский сквер.

Комитет подготовился к завтрашнему шторму: в дорожных и садово-парковых предприятиях набираются аварийные бригады. В случае падения деревьев они смогут быстро ликвидировать последствия и усилить контроль за территориями.

Ранее мы рассказывали, что с начала года из петербургского метро выгнали около 900 музыкантов и попрошаек.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству