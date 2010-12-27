  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С начала года из петербургского метро выгнали около 900 музыкантов и попрошаек 
Сегодня, 16:46
79
IRINA_CHALKINA

С начала года из петербургского метро выгнали около 900 музыкантов и попрошаек 

0 0

В метро сформированы специальные мобильные бригады.

В понедельник, 30 сентября, стало известно о том, что с начала года из петербургского метро выгнали около 900 музыкантов и попрошаек. Об этом заявил замначальника службы транспортной безопасности метрополитена Сергей Цветков.

По его словам, в метро ежедневно патрулируют мобильные бригады. Они выводят из вагонов пассажиров, которые играют на инструментах и попрошайничают. В данный момент, в петербургском метрополитене трудятся всего 7 групп. Им также помогают полицейские. 

Благодаря мобильным группам более 890 человек удалено. Это попрошайки и музыканты. Также осуществляется отдельная статистика торговли

сказано в сообщении

Власти Петербурга призывают горожан сознательнее и не поощрять попрошаек. 

Ранее мы сообщали о том, что начальницу петербургского почтового отделения подозревают в краже из кассы 147 тысяч рублей.

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии