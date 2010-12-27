В понедельник, 30 сентября, стало известно о том, что с начала года из петербургского метро выгнали около 900 музыкантов и попрошаек. Об этом заявил замначальника службы транспортной безопасности метрополитена Сергей Цветков.
По его словам, в метро ежедневно патрулируют мобильные бригады. Они выводят из вагонов пассажиров, которые играют на инструментах и попрошайничают. В данный момент, в петербургском метрополитене трудятся всего 7 групп. Им также помогают полицейские.
Благодаря мобильным группам более 890 человек удалено. Это попрошайки и музыканты. Также осуществляется отдельная статистика торговли
сказано в сообщении
Власти Петербурга призывают горожан сознательнее и не поощрять попрошаек.
Ранее мы сообщали о том, что начальницу петербургского почтового отделения подозревают в краже из кассы 147 тысяч рублей.
Фото:pixabay
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