1 октября он принесет с собой ливни и ветер с порывами до 24 м/с.

На Петербург надвигается шторм, 1 октября он принесет с собой ливни и ветер с порывами до 24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Существует угроза появления нагонной волны в Финском заливе и Невской губе, что чревато поднятием уровня воды в Неве.

В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:

нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;

машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;

также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.

При сильном ливне:

лучше остаться дома или на работе;

если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

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