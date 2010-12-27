На Петербург надвигается шторм, 1 октября он принесет с собой ливни и ветер с порывами до 24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Существует угроза появления нагонной волны в Финском заливе и Невской губе, что чревато поднятием уровня воды в Неве.
В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:
- нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;
- машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;
- также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.
При сильном ливне:
- лучше остаться дома или на работе;
- если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
- если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.
Фото: pixabay
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