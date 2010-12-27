  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Петербург надвигается шторм
Сегодня, 14:44
216
nastya960

На Петербург надвигается шторм

0 0

1 октября он принесет с собой ливни и ветер с порывами до 24 м/с.

На Петербург надвигается шторм, 1 октября он принесет с собой ливни и ветер с порывами до 24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Существует угроза появления нагонной волны в Финском заливе и Невской губе, что чревато поднятием уровня воды в Неве.

В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:

  • нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;
  • машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
  • при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;
  • также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.

При сильном ливне:

  • лучше остаться дома или на работе;
  • если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
  • если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

Фото: pixabay 

Теги: ветер, погода, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии